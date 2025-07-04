В Екатеринбурге появится улица имени Алексея Балабанова

На заседании комиссии по топонимике в Екатеринбурге было принято решение о создании улицы имени режиссера Алексея Балабанова, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Балабанов

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Алексей Балабанов

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Новая улица будет построена в микрорайоне «Академический — 2» рядом с улицей имени другого уральского режиссера Ярополка Лапшина.

Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (Екатеринбург). На Свердловской киностудии он начинал работать в 1980-х ассистентом режиссера, а его режиссерский дебют — фильм «Раньше было другое время» — состоялся в 1985-м. Позже переехал в Санкт-Петербург. Наиболее известен картинами «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Груз 200», «Про уродов и людей». Умер 18 мая 2013 года от сердечной недостаточности в возрасте 54 лет.

Ранее в Екатеринбурге было принято решение об установке памятника Алексею Балабанову неподалеку от Дворца молодежи, на проспекте Ленина, 1. Победителем конкурса на лучший проект памятника стал Мейрам Баймуханов, предложивший изобразить режиссера сидящим в пустом вагоне трамвая. Монумент планируется установить в середине мая 2026 года.

По данным городской администрации, решение об увековечении памяти Алексея Балабанова было принято в августе прошлого года на заседании общественного Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга.

Полина Щуцкая