«Курчатов фест», «Глобальное (со)общение» и «Плагиатор»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдет фестиваль классической музыки «Курчатов фест» с участием именитых певиц, солистов и дирижеров. На концертных площадках выступит лидер группы «Анимация» Константин Кулясов, а также артисты Челябинской государственной филармонии. В театрах представят спектакли «Принцесса Торнада» и «А хочешь, я выучусь жить…». В музее покажут плакаты с выставки графического дизайна «Золотая пчела-16» и фотоснимки с конкурса Российского географического общества, а в прокат выйдут фильмы «Плагиатор» и «Гонка».

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Фестивали

В Челябинске 10 и 11 июля пройдет фестиваль классической музыки «Курчатов фест». Сцену организуют на площадке возле памятника Игорю Курчатову. 10 июля выступит актриса театра и кино Дарья Мороз, которая прочтет отрывки из восточных сказаний в сопровождении симфонической сюиты «Шехерезада». За дирижерский пульт встанет руководитель Московского государственного симфонического оркестра Иван Рудин. Во втором отделении для гостей фестиваля государственный симфонический оркестр Челябинской области под руководством Алексея Рубина исполнит классические музыкальные произведения. Стоимость билета — от 700 до 4,5 тыс. руб. 6+

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На второй день фестиваля 11 июля выступят оперная певица Хибла Герзмава и солист Большого театра России Олег Долгов. В завершение концерта на сцене вновь выступит государственный симфонический оркестр Челябинской области совместно со звездами мировых оперных сцен. В программе — арии и дуэты Джакомо Пуччини и Джузеппе Верди. Стоимость билета от 800 до 5 тыс. руб. 6+

Концерты фестиваля начинаются в 20:00.

Концерты

В клубе Ozz 6 июля состоится акустический концерт группы «Анимация». С гитарой на сцене выступит только лидер коллектива Константин Кулясов. Он исполнит самые известные песни группы, а также новые композиции из свежего альбома «Отрицательное время». Артист также проведет автограф-сессию. Стоимость билета от 2 тыс. до 2,7 тыс. руб. 16+

В зале камерной и органной музыки «Родина» 8 июля состоится концерт «Ромашковые поля». Артисты Челябинской государственной филармонии исполнят песни «Благодарю тебя», «Любовь настала», «Родительский дом», «А у нас во дворе» и известные романтические баллады. Стоимость билета от 700 до 800 руб. 6+

Спектакли

В Молодежном театре 5 и 6 июля представят премьеру спектакля «Принцесса Торнада». Постановка рассказывает о принцессе, чье настроение способно влиять на погоду в королевстве. Если она расстраивается, то идет дождь, а если радуется — выходит солнце. Принцессу пытаются превратить в оружие, вызывающее цунами в соседнем королевстве. Стоимость билета — от 450 до 600 руб. 6+

В Молодежном театре 9 и 10 июля покажут премьеру спектакля «А хочешь, я выучусь жить…». Главная героиня Надя возвращается после тюрьмы и сталкивается с новой реальностью, которая не принимает ее. Она жаждет получить любовь семьи, но сталкивается только с отчуждением. Среди людей, проживающих нормальную жизнь, Надя чувствует себя чужой.

Выставки

В креативном пространстве «Атом» заработала выставка «Глобальное (со)общение». В экспозиции представлены плакаты, созданные дизайнерами из России, Беларуси, Болгарии, Боснии, Китая, США, Турции и других стран. Они посвящены актуальным проблемам современной коммуникации. Работы были представлены в номинации с одноименным названием на глобальной выставке графического дизайна «Золотая пчела-16» в 2024 году. Выставка будет работать до 15 августа. Вход свободный.

В историческом музее Южного Урала 10 июля начнет работать выставка «Открывая Россию. 180 лет Русскому географическому обществу». На ней представлены работы победителей фотоконкурса «Самая красивая страна», организованного РГО. Фотографии отражают культурное и природное наследие России, а экспонаты — вклад русских ученых и путешественников в мировую науку. Выставка будет работать до 26 октября года. 0+

Кино

В кинотеатрах Челябинска 10 июля в прокат выходит фильм «Плагиатор». 30-летний Егор работает в караоке. Его задача — подпевать гостям. Однако герой давно мечтает петь свои песни, а также хочет построить счастливую семью с Юлей, чей отец против их отношений. В своем шкафу Егор находит портал в 1991 год. Отправившись в прошлое, он решает исполнять хиты разных лет, выдавая их за свои. Наконец он получается долгожданные деньги и славу, однако теперь попытки изменить что-то в прошлом приводят к неожиданным результатам в будущем. Главную роль сыграл Роман Евдокимов. 16+

В челябинских кинотеатрах с 10 июля также можно посмотреть фильм «Гонка» с Крисом Хемсвортом и Даниэлем Брюлем в главных ролях. Действие кинокартины происходит в 1970-е годы. Два непримиримых соперника в гонках «Формула-1» доводят себя до предела при подготовке к соревнованиям. Каждый из них хочет стать первым, однако ошибки на трассе могут стоить им жизни. 18+

Ольга Воробьева