Семь человек пострадали при ударе беспилотника в Белгородской области

В селе Ясные Зори Белгородской области семь мирных жителей пострадали при атаке ВСУ. Удар дрона пришелся по сельхозпредприятию, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Женщину и четверых мужчин с осколочными ранениями и баротравмами доставили в Октябрьскую районную больницу. Еще двое мужчин получили множественные осколочные ранения. Их направили в Майскую амбулаторию.

«Всех пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи бригады СМП транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода»,— говорится в Telegram-канале губернатора.

Сегодня утром господин Гладков сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ атаковали регион с помощью как минимум 165 снарядов и 95 беспилотников. Пострадали пять мирных жителей, в том числе ребенок.