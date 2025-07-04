Семь человек пострадали при ударе беспилотника под Белгородом

Сельхозпредприятие в селе Ясные Зори Белгородского района Белгородской области подверглось атаке БПЛА. В результате пострадали семь человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пятерых мирных жителей с осколочными ранениями и баротравмами доставили в Октябрьскую райбольницу. Еще двоих — со множественными осколочными ранениями — в Майскую амбулаторию. Все пострадавшие продолжат лечение в горбольнице №2 в облцентре.

Из-за детонации дрона загорелся один из корпусов предприятия — возгорание ликвидировано.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова