В Ставрополе открыли первый зарядочный хаб для электромобилей

Первый зарядочный электрохаб на четыре зарядочные станции: две быстрые и две медленные, открыли в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Мини-хаб принадлежит компании, которая несколько месяцев назад запустила в Ставрополе первое электротакси.

«Начинали с пяти машин, сейчас в автопарке уже 15 автомобилей — проект успешен. При этом хаб нацелен как на обслуживание корпоративного транспорта, так и частных владельцев электромобилей», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что к концу этого года компания планирует увеличить парк электротакси до 50 автомобилей, а к 2026 году — до 200. Электротакси будут работать по всему краю.

Для поддержки такого транспорта планируется установить еще 20-30 зарядных станций, объединенных в хабы в Ставрополе, на КМВ, в Невинномысске и на крупных трассах. Станции будут объединены в хабы для удобства пользователей.

Наталья Белоштейн