Челябинское предприятие оштрафовали за загрязнение воздуха в период НМУ

ООО «ТрансСервис» привлекли к административной ответственности за несоблюдение экологических требований (ст. 8.1 КоАП РФ). Компанию, загрязнявшую воздух во время режима неблагоприятных метеоусловий, оштрафовали на 20 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Проверку исполнения требований законодательства в период НМУ, когда загрязняющие вещества скапливаются в приземное слое, провела прокуратура Тракторозаводского района Челябинска. Выяснилось, что предприятие не разрабатывало и не согласовывало план мероприятий по уменьшению выбросов на время действия режима НМУ. Кроме того, организация не снижала количество выбросов в такие периоды. Прокуратура внесла представление директору ООО «ТрансСервис» о необходимости соблюдать закон. Виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности, нарушения устранили. Оштрафовали компанию на основании постановления надзорного ведомства.

Виталина Ярховска