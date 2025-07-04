В Минводах изменили график пригородных поездов до 12 октября
АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» изменила расписание движения поездов на Кавказских Минеральных Водах. С 12 июля последний поезд из Минеральных Вод в Кисловодск станет отправляться позже на один час – в 22.00, вместо 21.00. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, остановки на всех станциях и платформах также сдвинулись на час позже. Изменения в графике позволят отдыхающим лучше планировать поездки по достопримечательностям региона.
Новое расписание будет действовать до завершения курортного сезона 12 октября.