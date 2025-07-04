Из Чистополя могут запустить речные перевозки до Сарапула

Из Чистополя планируют запустить межрегиональный речной маршрут до Сарапула в Удмуртии. Об этом рассказали в пресс-службе Миндортранса Татарстана.

Сейчас в Чистополе строится пассажирская пристань. По информации из тендера на сайте госзакупок, проект обошелся в 419,5 млн руб. Разрешение на постройку получили в 2023 году, а после продлили до 2025 года. Заказчиком строительства выступает Главинвестстрой Татарстана.

Общая площадь объекта составляет 596 кв. м, одноэтажный пассажирский павильон рассчитан на 100 человек. С начала навигации 25 апреля к пристани причалили 28 судов с 4,3 тыс. пассажиров.

Диана Соловьёва