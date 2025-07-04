В Удмуртии снят режим «Беспилотной опасности»

Режим опасности БПЛА в Удмуртии снят, сообщил в Telegram глава республики Александр Бречалов. Он был установлен в 09:00 по местному времени. За время действия режима система ПВО уничтожила три беспилотника над регионом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, около 13:30 были сняты временные ограничения в аэропорту Ижевска. Движение электротранспорта и автобусов в столице Удмуртии открыто с 12:00.

Как сообщил в Telegram глава Удмуртии Александр Бречалов, один из вражеских беспилотников летел в сторону Ижевска. Его уничтожила система ПВО около 10:55. В 11:08 местного времени глава региона рассказал об еще одном сбитом дроне. Третий БПЛА сбили при помощи мер радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районе 11:52.

Это третья атака беспилотников ВСУ по объектам в регионе за эту неделю. Утром 1 июля вражеские дроны ударили по оборонному ижевскому предприятию. Пострадали 57 человек. Трое погибли. Ближе к вечеру 3 июля не менее двух БПЛА атаковали объект на территории Удмуртии. Один из них попал в технические сооружения. Другой цели не достиг. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Шестеро пострадавших во время атаки 1 июля, в их числе подросток, были эвакуированы спецбортом МЧС в медучреждения Москвы. Оказание медпомощи потерпевшим взял на личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По данным на утро 4 июля, на стационарном лечении в больницах Удмуртии находятся 33 человека.

Подробнее о медицинской помощи пострадавшим читайте в материале «В состоянии тяжести».