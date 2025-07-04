За неделю на 29 улицах Сочи прочистили ливневки

Специалисты МУП «Водосток» на текущей неделе выполнили очистку ливневых сетей на 29 улицах Сочи. Об этом сообщили в муниципальном центре управления курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал МЦУ Сочи Фото: Telegram-канал МЦУ Сочи

Работы провели на улицах Курортный проспект, Фадеева, Навагинская, Альпийская, Пластунская, Конституции СССР, Нагорная, Абовяна, Надежная, Российская, Победы, Павлова, Партизанская, Батумское шоссе, переулке Штурманском, Шевченко, Ленина, Голубые Дали, Просвещения, Мира, Яна Фабрициуса, Железнодорожная, Аллея Челтенхема, Туренко, Дмитриевой, Ялтинская, Дивноморская, Ясногорская и Дарвина.

Кроме того, ремонтно-сварочные работы провели на металлических решетках по адресам: ул. Параллельная, 7В; Альпийская, 35; Курортный проспект, 92Б; Фадеева, 12; Волжская, 81Б.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что в Красной Поляне спасатели эвакуировали с горной реки 48-летнего москвича, который во время самостоятельного сплава застрял на камне возле опасного порога Ахцу.

Анна Гречко