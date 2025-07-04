Четыре человека погибли в результате удара по Донецку

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле Петровского района города. «РИА Новости» пишет о как минимум четырех погибших. ТАСС передает, что погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

Как уточняют агентства, погибли двое мужчин и две женщины. Оперативные службы сообщили ТАСС, что обстрел велся при помощи РСЗО HIMARS. Удар произошел вблизи движущегося автомобиля.

Алексей Кулемзин уточнил в Telegram-канале, что во время атаки в Петровском районе автоматически отключились шесть трансформаторных подстанций. Без света остались около 600 абонентов.