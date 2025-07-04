Экс-главе службы расселения Уфы компенсируют незаконное уголовное преследование

Октябрьский райсуд Уфы частично удовлетворил иск экс-главы МБУ «Служба сноса и расселения» города Рината Суярова, взыскивавшего с Министерства финансов РФ компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование. Истец требовал 1 млн руб., суд уменьшил сумму до 80 тыс. руб.

Уголовное дело было возбуждено в мае 2024 года, расследование вел Второй отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Башкирии. Господин Суяров обвинялся в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) при расселении многоквартирных домов в Уфе. В январе этого года дело было прекращено за отсутствием состава преступления в действиях истца.

Уголовное преследование, как указал Ринат Суяров в иске, отрицательно повлияло на состояние его здоровья. Ему были причинены неизгладимые физические и нравственные страдания, он пережил чувство обиды, боли, разочарования, стыда и возмущения».

Венера Хисамова