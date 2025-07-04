FT: германский бизнес считает, что призыв в армию усилит нехватку рабочих рук

Представители германского бизнеса обеспокоены нехваткой рабочих рук в стране. Дефицит кадров могут спровоцировать идея введения призыва в армию, а также стремление бундесвера привлекать как можно больше гражданских лиц в качестве резервистов. Об этом пишет Financial Times, которая поговорила с представителями германских деловых кругов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Глава Федерального союза германских работодателей Штеффен Кампетер заявил, что он приветствует стремление укреплять вооруженные силы, но отметил, что армия в таком случае будет конкурировать с гражданским сектором за персонал. «Если необходимые сотрудники будут призваны, то такие вопросы, как продолжительность рабочей недели, продолжительность работы в течение жизни, лучшая интеграция в рынок труда тех, кто работает неполный день, станут еще более серьезными»,— заявил он. FT также цитирует представителя одной из германских компаний, пожелавшего остаться неназванным, который считает, что «экономическое процветание и оборона — две конфликтующие друг с другом цели».

В Германии, как и в некоторых других странах Европы, обсуждают возможность возобновления призыва в армию, хотя конкретных планов на этот счет пока нет. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц еще перед вступлением в должность заявлял, что он выступает за то, чтобы молодые люди проходили либо военную, либо альтернативную службу в течение года.

Яна Рождественская