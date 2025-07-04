В Донецке сообщили о погибших при обстреле ВСУ

ВСУ обстреляли Петровский район на юго-западе Донецка, сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. По предварительной информации от ТАСС, есть погибшие.

«Четыре человека ранены в результате обстрела. Уточняется информация по погибшим»,— приводит агентство данные оперативных служб.

1 июля во время ракетной атаки в Донецке погибла женщина, несколько человек пострадали. Также при ударе были повреждены павильоны рынка «Сокол», здание центрального универмага и банк.