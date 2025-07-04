СКР проводит проверку из-за гибели жителя Успенского района в пожаре

В Успенском районе следователи проводят проверку из-за гибели местного жителя в пожаре. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба ведомства по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Согласно предварительным данным, возгорание произошло вечером 3 июля в частном доме, расположенном по улице Буденного в хуторе Веселом. Пожарных вызвали соседи. После локализации огня в одной из комнат обнаружили тело 55-летнего хозяина дома. По данным ведомства, возможной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, точная причина и очаг возгорания. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Алина Зорина