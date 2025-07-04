В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о продаже поддельного алкоголя

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор Левану Гаглоеву, признав его виновным в производстве, хранении и перевозке немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным региональной прокуратуры, с января по октябрь 2020 года Леван Гаглоев и его соучастники производили немаркированную алкогольную продукцию под видом оригинальной водки, коньяка и вина в Екатеринбурге, Березовском и Белоярском районе. Они хранили ее на складах и готовились к сбыту.

В результате действий правоохранительных органов была изъята алкогольная продукция стоимостью свыше 13,2 млн руб. Суд назначил Левану Гаглоеву 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 200 тыс. руб. Его соучастник был осужден в 2024 году.

Приговор в законную силу не вступил.

Полина Щуцкая