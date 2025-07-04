В трех регионах Черноземья прогнозируют грозы, в двух из них — с градом

Желтый уровень погодной опасности объявлен в трех регионах Черноземья — Воронежской, Курской и Тамбовской областях. Это связано с прогнозируемыми грозами, градом и усилением ветра. Это следует из данных Гидрометцентра России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Воронежской области с 18:00 4 июля до 18:00 возможны грозы с градом, с 6:00 до 18:00 5 июля — порывы ветра до 17 м/с. В Курской области те же погодные явления ожидаются с 21:00 4 июля до 21:00 5 июля.

В Тамбовской области прогнозируют только грозы — с 6:00 до 18:00 5 июля.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова