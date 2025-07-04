Россия и Украина провели еще один обмен военнопленными

Минобороны сообщило о еще одном обмене военнопленными между Россией и Украиной. Сколько военнослужащих были переданы с обеих сторон — неизвестно.

Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии. После прибытия в Россию они пройдут лечение и реабилитацию.

В мае в рамках договоренностей в Стамбуле Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «1000 на 1000». В Россию были возвращены 880 военнослужащих и 120 мирных граждан. Во время второго раунда переговоров в июне стороны договорились об обмене тяжелораненых и военнослужащих в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех». В течение прошлого месяца Россия и Украина несколько раз сообщали о санитарных и «паритетных» обменах пленными. Сколько военнослужащих были обменяны обеими сторонами — неизвестно.

Полина Мотызлевская