В Новороссийске на треть сократили количество отключений электроэнергии

Общее число отключений электроэнергии в Новороссийске за первый квартал 2025 года снизилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-мэра города Рафаэль Бегляров на аппаратном совещании, пишет «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточняется, с января по март зафиксировано 262 аварийных отключения — на 8% меньше, чем в прошлом году (285 случаев). Снизились и показатели по продолжительности: общее время аварийных отключений сократилось с 1098 до 850 часов, среднее время устранения — с 3,9 до 3,2 часа. Количество затронутых социальных объектов уменьшилось на 6,6% (с 317 до 296), а число пострадавших жителей — на 8%.

Филиал НЭСК «Электросети Кубани» снизил объем плановых отключений на 2,4%, несмотря на рост аварий в районе Борисовки и горы Великой в отопительный сезон на 34%. В мэрии пояснили, что ситуация решается в рамках программы газификации.

Филиал «Россети Кубани» — «Юго-Западные электросети» за тот же период сократил количество плановых отключений на 7,4%, а аварийных — на 29,9%. В администрации города отмечают повышение оперативности работы коммунальных служб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в феврале 2025 года жители пригородов и окраин Новороссийска получили счета за свет, превышающие обычные платежи на 5–10 тыс. руб. Резкое повышение затронуло преимущественно владельцев негазифицированного жилья, использующих электричество для отопления и приготовления пищи.

Анна Гречко