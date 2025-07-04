В сентябре в Сочи пройдет восьмое заседание диалога России и ССАГЗ

Восьмое по счету заседание стратегического диалога между Российской Федерацией и Советом сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) состоится 11 сентября в Сочи. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В рамках встречи стороны обсудили подготовку к двум ключевым мероприятиям, запланированным на этот год. По словам господина Лаврова, 15 октября в российской столице пройдет первый в истории российско-арабский саммит, в котором Москва рассчитывает на личное участие наследного принца Саудовской Аравии, председателя Совета министров Мухаммеда бен Сальмана.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что устойчивый характер взаимодействия между двумя странами во многом определяется личными контактами между Мухаммедом бен Сальманом и президентом России Владимиром Путиным. Эти отношения, по словам министра, задают тональность диалогу и обеспечивают поступательное, сбалансированное и взаимовыгодное развитие двустороннего сотрудничества.

В свою очередь, министр иностранных дел Саудовской Аравии выразил благодарность за прием и подтвердил стремление Эр-Рияда к последовательному углублению сотрудничества с Москвой. По его словам, диалог между двумя странами носит конструктивный характер, а обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки позволяет учитывать обоюдные интересы на фоне продолжающихся геополитических изменений.

Фейсал бен Фархан также отметил важность координации в рамках двусторонних механизмов, подчеркнув, что выстроенное взаимодействие способствует эффективному реагированию на вызовы современной международной обстановки.

Мария Удовик