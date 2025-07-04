Politico: Уиткофф предлагает отменить энергетические санкции против России

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выступает за отмену энергетических санкций в отношении России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на два источника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф

Фото: Leah Millis / Reuters Стив Уиткофф

Фото: Leah Millis / Reuters

По данным Politico, его главным оппонентом выступает Дуг Бергам, председатель Национального совета по энергетике в Соединенных Штатах. Он, как пишет издание, хочет сместить Москву с энергетических рынков, чтобы освободить место для увеличения поставок энергоносителей из США.

Politico отмечает продолжение переговоров между Москвой и Вашингтоном о возобновлении работы газопровода «Северный поток» при поддержке американских инвесторов. Неназванный европейский чиновник заявил изданию, что страны хотят «разделить европейский энергетический рынок и создать сферы влияния».

Другой противник санкционного давления на российские энергоносители — премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Ранее он наложил вето на новые санкции Брюсселя против Москвы. По его мнению, предложенные ЕС ограничения могут привести к убыткам для Словакии в размере €20 млрд.

Подробнее о конфронтации в ЕС — в материале «Ъ» «В евротоварищах согласья нет».