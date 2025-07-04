Минобороны сообщило о взятии села Предтечино в ДНР

Подразделения «Южной» группировки российских войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под контроль село Предтечино в Донецкой народной республике, сообщило 4 июля Минобороны.

Предтечино находится в Константиновском районе ДНР, в 30 км на северо-западе от Горловки, у реки Грузская. В 2 км от села проходит железная дорога, которая соединяет Покровск, Константиновку и Артемовск (Бахмут).

3 июля Минобороны сообщало, что подразделения «Южной» группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР, в том числе Предтечино.