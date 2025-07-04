Суд оштрафовал OG Buda за пропаганду наркотиков в треках

Никулинский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. руб. рэпера OG Buda (Григория Ляхова) за пропаганду наркотических средств (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП), сообщила пресс-служба суда. По данным «Осторожно, новости», в материалах дела речь идет о четырех треках — «На кортах», «Собака», «Грусть» и «Дзагоев».

Защита рэпера просила прекратить процесс, так как «публикация этих треков объективной опасности не имеет». На заседании адвокат пояснил: экспертизу суда сторона защиты не оспаривает, но «у всех субъективное восприятие» музыки. «Я послушал эти треки и, если честно, вообще не понял, о чем там речь, и побуждения употреблять наркотики не обнаружил. Включил их несовершеннолетнему сыну, он тоже ничего не понял»,— сказал адвокат.

Он также заявлял, что в материалах дела неправильно определена дата совершения правонарушения, и указывал на неправомерное привлечение музыканта в качестве индивидуального предпринимателя.

Полина Мотызлевская