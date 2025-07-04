На Кубани намолотили более 1 млн тонн зерна

В Краснодарском крае продолжается кампания по уборке зерновых и зернобобовых культур. По данным краевого минсельхоза, на сегодняшний день аграрии региона обмолотили порядка 271 тыс. га — это около 14% от общей площади озимых посевов. Валовой сбор превысил 1,18 млн т, при средней урожайности 44 ц/га. Работы ведутся по всему региону, в уборке задействовано более двух тысяч единиц комбайновой техники, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Власти отмечают, что кубанские хозяйства обеспечены необходимыми ресурсами, включая топливо, а также заранее подготовили инфраструктуру для приема и первичной переработки зерна — элеваторы и зерносушильные комплексы работают в штатном режиме. Основной урожай составляет озимая пшеница и ячмень. Параллельно с этим аграрии приступили к уборке ярового ячменя, гороха и овощных культур. Продолжается сбор фруктов и ягод.

По информации Минсельхоза РФ, посевная кампания яровых культур по стране фактически завершена, а в южных регионах активно разворачиваются уборочные работы, пик которых ожидается в середине июля. В министерстве отмечают, что сельхозпредприятия в полной мере обеспечены минеральными удобрениями, а объемы субсидий, предусмотренных в рамках господдержки, доводятся до сельхозпроизводителей в плановом порядке.

В целом в 2025 году сельхозпроизводителям Краснодарского края предстоит обмолотить свыше 1,9 млн га зерновых и зернобобовых культур. Из них почти 1,6 млн га приходится на пшеницу, остающуюся ключевой культурой в структуре посевов региона.

Вячеслав Рыжков