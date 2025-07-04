Размер средней выплаты по ОСАГО в Петербурге вырос на 13% с начала года

В Петербурге средняя выплата по ОСАГО за первые пять месяцев 2025 года увеличилась на 13% и составила 99,3 тыс. рублей. Об этом на встрече с журналистами 3 июля сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Общая сумма выплат по ОСАГО за январь-май 2025 года в городе составила 3,3 млрд рублей. За этот период было заключено 820 тыс. договоров, из которых 153 тыс. — короткие полисы.

Несмотря на рост выплат, средняя премия по ОСАГО за первые пять месяцев в Петербурге снизилась на 6,4% и составила 9,7 тыс. рублей. Причиной тому, по мнению господина Уфимцева, могла в том числе стать оптимизация работы страховщиков с агентами.

Доля проданных электронных полисов е-ОСАГО в общем объеме полисов обязательной автогражданки составила 67,3% (552 тыс. штук). Доля заявлений, оформленных после ДТП с использованием европротокола — 30,6% (10,6 тыс. штук).

Владимир Колодчук