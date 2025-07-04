Администрация Ростова усилит борьбу с амброзией до начала цветения

Глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин поручил районным руководителям и службам ЖКХ усилить борьбу с амброзией. Об этом господин Скрябин сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

«Жители уже фиксируют начало цветения амброзии в городе. Это растение провоцирует серьезные аллергические реакции у многих горожан. Знаю не понаслышке, что это одна из волнующих проблем. Нужно менять подход к ее решению»,— написал Александр Скрябин.

Главной мерой борьбы остается своевременное скашивание сорняков. Скрябин поставил задачу перед ответственными службами и главами районов действовать до активного цветения амброзии.

«Особое внимание к вопросу должны проявить заместитель по ЖКХ Сергей Марченко и районные руководители, решение проблемы требует долгосрочного подхода»,— подчеркнул глава администрации Ростова.

Валентина Любашенко