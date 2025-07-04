Актриса из Татарстана сыграла в фильме с актером Никитой Кологривым

Актриса из Татарстана Арина Савостьянова сыграла в фильме «Семейный призрак» вместе с Никитой Кологривым и Сергеем Лагашкиным. Об этом рассказали в пресс-службе агентства Butterfly Effect.

Съемки фильма проходили в Москве и Подмосковье, производством занималась кинокомпания «Наше кино». В картине также сыграли Оксана Акиньшина, Кристина Корбут, Юлия Сулес и Егор Леонтьев. Режиссером выступил Александр Бабаев, который ранее работал над сериалом «Наследники. Дар крови», фильмами «Сокровище гномов» и «Мое собачье дело».

По сюжету бывший банковский работник становится фокусником и решает приобрести трехкомнатную квартиру. В результате оказывается, что в квартире живет призрак.

Диана Соловьёва