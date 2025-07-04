В Ижевске открыто движение автобусов после атаки вражеских дронов на Удмуртию

Открыто движение автобусов по маршрутам в Ижевске, сообщили в АО «ИПОПАТ». Ход общественного транспорта был ограничен из-за режима «Беспилотная опасность» около 10:50 местного времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

Напомним, в 09:00 в республике объявили режим «Беспилотной опасности». В 09:26 авиакомпания «Ижавиа» сообщила об ограничениях на использование воздушного пространства в аэропорту Ижевска. По данным Минобороны РФ, с 08:00 до 11:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть вражеских дронов над территорией страны, три из них — над Удмуртией.

Один из вражеских беспилотников летел в сторону Ижевска. Его уничтожила система ПВО в 10:55. В 11:08 местного времени глава Удмуртии сообщил в Telegram об еще одном сбитом дроне. Третий БПЛА сбили при помощи мер радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районе 11:52.

Это третья атака беспилотников ВСУ по объектам в регионе за эту неделю. Утром 1 июля вражеские дроны ударили по оборонному ижевскому предприятию. Общее количество пострадавших составило 45 человек. Трое погибли. Ближе к вечеру 3 июля не менее двух БПЛА атаковали объект на территории Удмуртии. Один из них попал в технические сооружения. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Шестеро пострадавших во время атаки 1 июля, в их числе подросток, были эвакуированы спецбортом МЧС в медучреждения Москвы. Оказание медпомощи потерпевшим взял на личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По данным на утро 4 июля, на стационарном лечении в больницах Удмуртии находятся 33 человека.

Подробнее о медицинской помощи пострадавшим читайте в материале «В состоянии тяжести».