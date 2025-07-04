Арбитражный суд Татарстана обязал возместить ущерб в размере 1,5 млн руб за незаконную добычу полезных ископаемых из акватории реки Дымка в Ютазинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане суд взыскал 1,5 млн рублей за незаконную добычу в реке Дымка

Фото: Пресс-служба Минэкологии РТ В Татарстане суд взыскал 1,5 млн рублей за незаконную добычу в реке Дымка

Фото: Пресс-служба Минэкологии РТ

Нарушение выявили в 2024 году инспекторы Приикского управления Минэкологии во время мониторинга территории. После отказа нарушителя добровольно возместить причиненный вред ведомство обратилось в арбитражный суд, который удовлетворил исковые требования в полном объеме.

В ноябре 2024 года недрам на реке Каме был нанесен ущерб в 1,6 млн руб. Сообщалось, что инспекторы готовят исковое заявление в суд.

Анар Зейналов