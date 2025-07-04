«Атлетик» объявил о продлении контракта с Нико Уильямсом

Испанский вингер Нико Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» из Бильбао, сообщила пресс-служба команды. Соглашение рассчитано до 2035 года.

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Фото: Vincent West / Reuters Нико Уильямс

Фото: Vincent West / Reuters

Предыдущий контракт 22-летнего Уильямса с «Атлетиком» должен был истечь летом 2027 года. По условиям нового соглашения, отступные за игрока увеличились более чем на 50%.

Ранее СМИ сообщали, что футболист перейдет в «Барселону». Каталонский клуб подтвердил испанскому изданию Mundo Deportivo информацию, что подпишет вингера на шесть лет. Также «Барселона» согласилась выплатить «Атлетику» отступные в размере €62 млн. Газета Marca сообщила, что трансфер сорвался, поскольку Уильямс не получил от «Барселоны» гарантии относительно своей регистрации.

Нико Уильямс представляет «Атлетик» с 2021 года. В составе клуба он стал обладателем Кубка Испании (2024). В завершившемся сезоне игрок принял участие в 45 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач. В 2024 году в составе сборной Испании стал чемпионом Европы.

Таисия Орлова