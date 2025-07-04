Московская ГАИ проведет профилактический рейд на самокатчиков и велосипедистов

Госавтоинспекция Москвы с 5 по 6 июля проведет профилактику по вопросам безопасности движения. Рейд коснется любителей велосипедов и самокатов, сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Особое внимание автоинспекторы уделят вопросам безопасного передвижения юных участников дорожного движения на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности»,— сказано в сообщении ГАИ.

Цель рейда «СИМ. Велосипедист» — предупреждение дорожно-транспортного травматизма и распространение ПДД среди велосипедистов и пользователей прочих средств индивидуальной мобильности.