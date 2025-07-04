Благотворительные мероприятия Агрохолдинга «СТЕПЬ» охватили более 20 тыс. человек

Агрохолдинг «СТЕПЬ» подвел итоги социально-благотворительных инициатив первого полугодия 2025 года. За этот период проекты компании охватили более 20 тыс. человек в онлайн и оффлайн форматах на юге России и в центральной части. Поддержка спортивных, образовательных, экологических и детских программ стала частью стратегии устойчивого развития Агрохолдинга.

Фото: Агрохолдинг «СТЕПЬ»

Сотрудники «СТЕПИ» по собственной инициативе участвуют в социальных программах, организуют мероприятия или становятся волонтерами на постоянной основе. Так, добровольцы компании приняли участие в благотворительной акции «Бегом за добром», цель которой — сбор денег в помощь детям из кризисных семей и детям-отказникам в больницах Ростовской области. Также «СТЕПЬ» присоединились к акции «Шагай#ЗаДобро», организованной благотворительным фондом «Система». За каждые 100 тыс. шагов, которые проходят спортсмены-любители в этом марафоне, фонд направляет средства на строительство современных спортивных площадок в малых городах. Команда Агрохолдинга прошла без малого 30 млн шагов и вошла в десятку лучших в командном зачете.

Агрохолдинг активно сотрудничает с благотворительным фондом «Система», принимая участие в масштабных просветительских и экологических инициативах. Весной этого года «СТЕПЬ» стала партнером экологической акции в Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, где сотрудники компании в качестве волонтеров участвовали в уборке и озеленении территорий. В рамках профориентационной недели в Вологодской области представители компании рассказали старшеклассникам о карьерных возможностях в агропромышленном комплексе и организовали интерактивные экскурсии по предприятию. Компания совместно с фондом также поддержала Всероссийский инженерный конкурс — проект, который дает школьникам из разных регионов возможность попробовать себя в роли инженеров, получить консультации от экспертов, представить свои разработки на всероссийском уровне и получить поддержку.

Социально-благотворительная деятельность Агрохолдинга «СТЕПЬ» отмечена в рамках регионального этапа Национальной премии в сфере предпринимательства «Золотой Меркурий», которая вручается ежегодно в течение 20 лет. Организатор премии — Торгово-Промышленная палата РФ. В этом году в домашнем регионе «СТЕПИ» ТПП Ростовской области отметила усилия компании по поддержке инклюзивного проекта, направленного на развитие актерских талантов молодых людей с инвалидностью. В течении 2024 года Агрохолдинг «СТЕПЬ» активно поддерживал выступления талантливых детей и подростков, помогая с организацией концертов и предоставляя угощения и подарки для юных артистов.

В честь Дня защиты детей в регионах присутствия компании на юге России были организованы различные семейные мероприятия. В сельских поселениях, где работают предприятия компании, для всех желающих семей с детьми сотрудники «СТЕПИ» организовали детские праздники с профессиональными аниматорами, конкурсами, угощениями и подарками.

PR-директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Ирина Грузинова: «Благотворительные проекты — это стратегическое направление работы Агрохолдинга, элемент устойчивого развития бизнеса. Мы уверены, что забота о людях в широком смысле этого слова — основа доверия к бизнесу и залог его устойчивости в долгосрочной перспективе».