На бывшего работника Казанского авиационного завода возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 283.2 УК РФ (нарушение требований по защите государственной тайны). Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе УФСБ по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-сотрудника Казанского авиазавода обвинили в нарушении гостайны

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Экс-сотрудника Казанского авиазавода обвинили в нарушении гостайны

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Работник был допущен к информации, составляющей гостайну. По данным УФСБ по республике, мужчина нарушил режим секретности, когда пересек государственную границу и выехал в Казахстан.

Должность бывшего сотрудника не раскрывается. Следственные действия продолжаются.

Диана Соловьёва