Приостановлены торги акциями ЮГК на Мосбирже

Московская биржа 4 июля приостановила торги акциями ПАО «Южуралзолото группа компаний» по предписанию Банка России. Сообщение опубликовано в telegram-канале торговой площадки.

«Торги акциями ЮГК приостановлены во всех режимах торгов. Торги остальными инструментами на Мосбирже проходят в штатном режиме»,— говорится в сообщении.

Чуть раньше «Альфа-Инвестиции» уведомляли клиентов о приостановке торговли акциями «Южуралзолота», ссылаясь на определение Советского районного суда Челябинска по делу об изъятии активов ЮГК в пользу РФ. «Речь идет о принятии обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры об обращении акций ЮГК в доход государства. Напомним, что иск касается только акций, принадлежащих мажоритарному акционеру Константину Струкову и его семье»,— сообщили «Альфа-Инвестиции».

Иск Генеральной прокуратуры России к Константину Струкову, двум его дочерям и еще пяти лицам, суд принял 2 июля. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», накануне в офисах ПАО «ЮГК» и связанных с ним компаний в Пласте и Челябинске побывали с обысками сотрудники ФСБ и СК.