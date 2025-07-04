С начала 2025 года в Сочи собрали свыше 83 тонн зеленого чая

Аграрии Сочи собрали более 83 тонн зеленого чайного листа с начала 2025 года. В городе промышленным чаеводством занимаются шесть организаций и несколько субъектов малого предпринимательства, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Лазаревском районе работает семейное предприятие, где урожай собирают вручную. За сезон здесь получают до 7 тонн чайного листа. Помимо производства, хозяйство развивает агротуризм.

Плантации в Большом Кичмае ежегодно посещают до 150 тыс. жителей Сочи и туристов. Местные власти продолжают поддерживать предпринимателей, которые развивают региональный бизнес, сохраняют традиции и создают рабочие места, подчеркнул господин Прошунин.

С начала 2025 года мацестинские чайные плантации в Сочи зафиксировали рост числа посетителей на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам года предприятие ожидает увеличение турпотока как минимум на треть.

В 2024 году объекты агротуризма посетили 58 тыс. человек, что почти вдвое превысило показатели предыдущего года. По словам представителя компании, рост интереса к объектам обусловлен увеличением общего туристического потока в регион.

«Ъ-Сочи» писал, что холодная и нестабильная погода в мае 2025 года на курорте может негативно сказаться на урожае мацестинского чая из-за несоответствия ночных температур агротехническим нормам. Несмотря на сохраняющийся оптимизм производителей, окончательные объемы сбора остаются под вопросом, особенно с учетом возможной засухи летом и неоформленных договоров аренды на плантации.

Мария Удовик