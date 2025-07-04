На Кубани 4–5 июля объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности

В северо-восточных и юго-западных районах Краснодарского края прогнозируют высокую пожароопасность 4-го класса до конца суток 4 июля и в течение 5 июля. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спасатели просят жителей и гостей региона соблюдать меры пожарной безопасности, особенно находясь в лесу. Запрещено использовать открытый огонь рядом с сухой травой и валежником. Костры допускаются только на очищенных площадках с минерализованной полосой не менее 0,5 м и должны быть полностью потушены по завершении.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру «101» или в местное лесничество. Также рекомендуется покинуть опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению огня, и при невозможности эвакуации укрыться в водоеме или под мокрой одеждой у земли.

Анна Гречко