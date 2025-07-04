В Краснодаре строят 58 социальных объектов

Одновременно в Краснодаре возводят 58 соцобъектов — 19 школ на 25,3 тыс. мест, 36 детских садов на 10,2 тыс. мест и три физкультурно-оздоровительных комплекса. Также строят коллектор и инженерные сети. Планируется реставрация трех архитектурных памятников, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Мы не снизим темпы большой стройки, пока не поймем, что каждый ребенок обеспечен по нормативу местами в садах, школах, спортивных объектах. До начала учебного года у нас осталось два месяца, но они пролетят очень быстро, поэтому необходимо четко и объективно сверить часы, на каком этапе находится каждый объект. Отставания от графика недопустимы»,— заявил мэр Евгений Наумов.

Как отметили в администрации города, масштабное строительство в краевой столице стало возможным при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, а также благодаря краевым госпрограммам «Развитие общественной инфраструктуры» и «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры».

Сейчас большинство объектов находятся в высокой степени готовности. Это школы на 1,5 тыс. мест на улице Обрывной и Профессора Малигонова, детский сад на 250 мест на ул. 2-й Ямальской и два дошкольных учреждения на 380 мест каждое в ЖК «Дыхание».

Почти завершили работы в школе на 1,8 тыс. мест в станице Елизаветинской. Там находится около 210 специалистов. Сейчас ведутся внутренние отделочные и электромонтажные работы, монтаж слаботочных систем, входных групп, установка малых архитектурных форм и ограждения территории, а также устройство освещения снаружи и укладка асфальта.

По словам директора департамента строительства Александра Мадовского, 1 сентября в Краснодаре откроют пять школ и два учебных блока в общей сложности на 8,4 тыс. мест. Пять из них реализуют в рамках национального проекта «Образование».

Завершается строительство сетей электроснабжения и водоснабжения в поселке Пригородном, где выделили участки для многодетных семей. Продолжается укладка ливневого коллектора на Западном обходе.

Кроме того, в работе находятся три объекта культурного наследия, средства на реставрацию которых выделили из бюджета города. В доме купца Лихацкого идут подготовительные работы. Заключаются контракты на реставрацию жилых домов Клавдии Пятковой и Христофора Фришкулиде на улице Орджоникидзе, 48 и 50. Это архитектурные памятники, относящиеся к концу XIX — началу XX века.

Алина Зорина