Жителя Адыгеи задержали по подозрению в убийстве супруги

Следственный комитет России по Республике Адыгея возбудил уголовное дело по факту убийства женщины в поселке Каменномостский. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 3 июля местный житель, находясь в жилом доме, совершил убийство своей супруги. Мужчину задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

В рамках расследования следователи и криминалисты проводят необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Анна Гречко