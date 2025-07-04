В суд Сочи направили дело о хищении туристом 9,5 млн рублей

Центральный районный суд Сочи рассмотрит дело 26-летнего жителя Новосибирска, обвиняемого в хищении 9,5 млн руб. у сочинца. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Злоумышленник воспользовался старым номером телефона потерпевшего и обманным путем получил доступ к его банковскому приложению. В результате мошеннических действий он похитил все накопления жертвы.

Сочинские следователи установили причастность подозреваемого к преступлению и собрали необходимые доказательства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Обвиняемому грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура курорта направила в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантами которого стали двое мужчин, обманувших 36 пенсионеров под видом юридической помощи на сумму свыше 2,6 млн руб. По данным ведомства, с марта 2021 года по апрель 2022 года обвиняемые через офис компании «ЮК Принцип права» в Сочи предлагали услуги, которые фактически не оказывались.

Мария Удовик