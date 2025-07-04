Более 11 тысяч подростков устроили на работу в Краснодарском крае летом

С начала летних каникул в Краснодарском крае временно трудоустроили более 11 тыс. подростков. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам главы Кубани Вениамина Кондратьева, за первый месяц каникул школьники работали подсобными рабочими, курьерами, благоустраивали улицы и высаживали растения. Всего с начала 2025 года желание подработать выразили около 16 тыс. несовершеннолетних. Трудоустраивают подростков старше 14 лет, преимущественно на должности, не требующие квалификации.

В рамках краевой госпрограммы школьники дополнительно к зарплате получают финансовую поддержку от центров занятости. В бюджете на эти цели предусмотрено 60 млн руб.

Максимальный размер доплаты в 2025 году составляет 3,5 тыс. руб. в месяц. Программу реализуют министерство труда и соцразвития края совместно с органами местного самоуправления и работодателями.

Нурий Бзасежев