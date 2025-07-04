Пять человек пострадали при атаках на Белгородскую область за сутки
За прошедшие сутки ВСУ ударили по восьми муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 165 боеприпасов и 95 беспилотников. В результате пострадали пять мирных жителей, в том числе ребенок. Повреждения получили 21 жилой объект и 20 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.
- В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Майский и Октябрьский, а также селам Бессоновка, Веселая Лопань, Головино, Лозовое, Никольское, Репное, Таврово и Чайки нанесены удары 24 БПЛА, 16 из них были сбиты. Были ранены четыре мирных жителя. В поселке Октябрьский в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом пострадала местная жительница. Она была госпитализирована. Вследствие атаки БПЛА на социальный объект в селе Бессоновка ранены двое — сотрудник учреждения и восьмилетний ребенок. Мирному жителю оказана помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался. Девочку поздно вечером привезли в детскую областную клиническую больницу. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и баротравму, она была госпитализирована. Четвертый пострадавший обратился за медпомощью после падения обломков от сбитого БПЛА в селе Таврово. Бригада скорой диагностировала у него ссадину лица. Госпитализация не потребовалась. В результате атак дронов в селе Таврово повреждены коммерческий объект, четыре легковых автомобиля и два частных дома, в селе Никольское — три частных дома и один автомобиль, в поселке Октябрьский — социальный объект, 11 квартир в МКД и шесть автомобилей, в селе Бессоновка — соцобъект, в селе Чайки — легковой автомобиль.
- В Валуйском округе поселок Дальний, села Двулучное, Долгое и Карабаново, а также хутор Пролесок атакованы шестью дронами, три из них сбиты. В поселке Дальний повреждены два частных дома.
- В Волоконовском районе село Козловка атаковано одним БПЛА, на хуторе Шаховка в результате попаданий трех артснарядов повреждены сельхозпредприятие и частный дом.
- В Грайворонском округе поселок Горьковский, села Безымено, Головчино, Дунайка, Козинка, Мощеное, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз и Почаево подверглись двум обстрелам, в ходе которых выпущено семь боеприпасов, и атакам 11 БПЛА, два из которых были сбиты. В селе Головчино в результате атаки дрона ранен водитель грузового автомобиля. Вся необходимая помощь оказана, мужчина продолжит лечение амбулаторно. Повреждены один грузовой и два легковых автомобиля. В селе Новостроевка-Первая от удара дрона разрушения получил частный дом.
- Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит один дрон самолетного типа. Обошлось без последствий.
- Над Корочанским районом системой ПВО ликвидирован один БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.
- В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено выпущено 146 боеприпасов в ходе 24 обстрелов и совершены атаки 27 БПЛА. Информация о последствиях уточняется.
- В Шебекинском округе город Шебекино, села Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка и Первое Цепляево подверглись атакам 23 БПЛА, 15 из которых сбиты и подавлены. В результате атак дронов в городе Шебекино повреждены два автобуса, в селе Графовка — линия электропередачи, в селе Новая Таволжанка — социальный объект, частный дом и «Газель», в селе Первое Цепляево — «Газель». Село Муром подверглось трем обстрелам, в ходе которых было выпущено девять боеприпасов, и атаке одного БПЛА — повреждены легковой автомобиль и здание сельхозпредприятия.
Сутками ранее ВСУ ударили по 11 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 76 боеприпасов и 78 беспилотников. В результате пострадали три мирных жителя, повреждения получили 12 жилых объектов и семь транспортных средств.