Пять человек пострадали при атаках на Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки ВСУ ударили по восьми муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 165 боеприпасов и 95 беспилотников. В результате пострадали пять мирных жителей, в том числе ребенок. Повреждения получили 21 жилой объект и 20 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Майский и Октябрьский, а также селам Бессоновка, Веселая Лопань, Головино, Лозовое, Никольское, Репное, Таврово и Чайки нанесены удары 24 БПЛА, 16 из них были сбиты. Были ранены четыре мирных жителя. В поселке Октябрьский в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом пострадала местная жительница. Она была госпитализирована. Вследствие атаки БПЛА на социальный объект в селе Бессоновка ранены двое — сотрудник учреждения и восьмилетний ребенок. Мирному жителю оказана помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался. Девочку поздно вечером привезли в детскую областную клиническую больницу. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и баротравму, она была госпитализирована. Четвертый пострадавший обратился за медпомощью после падения обломков от сбитого БПЛА в селе Таврово. Бригада скорой диагностировала у него ссадину лица. Госпитализация не потребовалась. В результате атак дронов в селе Таврово повреждены коммерческий объект, четыре легковых автомобиля и два частных дома, в селе Никольское — три частных дома и один автомобиль, в поселке Октябрьский — социальный объект, 11 квартир в МКД и шесть автомобилей, в селе Бессоновка — соцобъект, в селе Чайки — легковой автомобиль.

В Валуйском округе поселок Дальний, села Двулучное, Долгое и Карабаново, а также хутор Пролесок атакованы шестью дронами, три из них сбиты. В поселке Дальний повреждены два частных дома.

В Волоконовском районе село Козловка атаковано одним БПЛА, на хуторе Шаховка в результате попаданий трех артснарядов повреждены сельхозпредприятие и частный дом.

В Грайворонском округе поселок Горьковский, села Безымено, Головчино, Дунайка, Козинка, Мощеное, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз и Почаево подверглись двум обстрелам, в ходе которых выпущено семь боеприпасов, и атакам 11 БПЛА, два из которых были сбиты. В селе Головчино в результате атаки дрона ранен водитель грузового автомобиля. Вся необходимая помощь оказана, мужчина продолжит лечение амбулаторно. Повреждены один грузовой и два легковых автомобиля. В селе Новостроевка-Первая от удара дрона разрушения получил частный дом.

Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит один дрон самолетного типа. Обошлось без последствий.

Над Корочанским районом системой ПВО ликвидирован один БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено выпущено 146 боеприпасов в ходе 24 обстрелов и совершены атаки 27 БПЛА. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка и Первое Цепляево подверглись атакам 23 БПЛА, 15 из которых сбиты и подавлены. В результате атак дронов в городе Шебекино повреждены два автобуса, в селе Графовка — линия электропередачи, в селе Новая Таволжанка — социальный объект, частный дом и «Газель», в селе Первое Цепляево — «Газель». Село Муром подверглось трем обстрелам, в ходе которых было выпущено девять боеприпасов, и атаке одного БПЛА — повреждены легковой автомобиль и здание сельхозпредприятия.

Сутками ранее ВСУ ударили по 11 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 76 боеприпасов и 78 беспилотников. В результате пострадали три мирных жителя, повреждения получили 12 жилых объектов и семь транспортных средств.

Ульяна Ларионова