Расходы бюджета Новороссийска увеличили на 419 млн рублей за счет профицита

Общий объем расходов бюджета Новороссийска увеличен на 419 млн руб. и достиг 25,639 млрд руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Дополнительное финансирование направлено на реализацию ключевых направлений социальной политики. В частности, средства пойдут на оплату питания в детсадах, зарплаты работникам учреждений культуры, физической культуры и дополнительного образования, а также на единовременные выплаты участникам специальной военной операции (СВО).

Часть средств предусмотрена на приобретение спецтехники, командирование спортсменов и установку автономных дымовых извещателей в жилье малоимущих многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации. Также в планах — проектно-изыскательские работы по объекту культурного наследия «Дом жилой землемера Черноморской губернии Тюменева» и поддержка проектов в сфере народного творчества и досуга.

Корректировка бюджета стала возможна благодаря профициту в 1,7 млрд руб., сформировавшемуся на начало года. Решения о перераспределении средств направлены на выполнение задач, поставленных губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

Нурий Бзасежев