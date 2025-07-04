Летчик гражданской авиации осужден на 12 лет за финансирование ВСУ

Вступил в силу приговор командиру воздушного судна одного из объектов гражданской авиации ЮФО Сергею Самойлову. Он был признан виновным в совершении государственной измены, сообщило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. Самойлов, собиравший средства в пользу украинских военных, приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

О задержании летчика гражданской авиации Сергея Самойлова стало известно в январе этого года. Сотрудники ФСБ задержали его в Краснодаре на привокзальной площади железнодорожного вокзала Краснодар-1. Уголовное дело по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК РФ) рассматривал Ростовский областной суд. Установлено, что командир воздушного судна по собственной инициативе нашел в интернете волонтеров, которые занимались сбором материальной помощи для ВСУ. После этого он перевел средства по указанным реквизитам с использованием интернет-обменника электронных денег и криптовалют.

Приговором Ростовского областного суда Сергею Самойлову, помимо лишения свободы, назначено дополнительное наказание в виде штрафа в сумме 200 тыс. руб. Осужденный не стал обжаловать приговор, судебный акт вступил в силу.

Анна Перова, Краснодар