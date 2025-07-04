Число пострадавших при атаке беспилотника в Ижевске выросло до 57

Министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин сообщил, что в Ижевске растет список пострадавших при атаке БПЛА на предприятие. Беспилотник атаковал ижевский завод 1 июля. Погибли трое, в числе пострадавших ранее значились 42 человека.

"В больницы и поликлиники Удмуртии обратились еще несколько человек с жалобами на свое самочувствие, — рассказал министр. — Некоторые были госпитализированы... Всего пострадали 57 человек".

По последним данным, в стационарах проходят лечение 33 пострадавших, из них шестеро были перевезены в Москву. Еще 15 человек лечатся амбулаторно. У пяти пациентов состояние остается тяжелым, у остальных — легкая и средняя степени.