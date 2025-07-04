РБК: онлайн-продавцы и сети потребовали регулировать скидки на маркетплейсах

Участники рынка физической розницы и онлайн-торговли попросили изменить финальную версию законопроекта о платформенной экономике, пишет РБК со ссылкой на источник. Они добиваются введения ограничений на скидки маркетплейсов.

Обращение адресовано замглавы администрации президента Максиму Орешкину, премьеру Михаилу Мишустину, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совфеда Валентине Матвиенко. Его подписали в том числе X5 Retail Group, «Магнит», «М.Видео-Эльдорадо», «Яндекс Маркет», Lamoda, говорится в публикации.

По данным РБК, подписанты просят ввести ограничения в 10% на общий объем средств, который компания может инвестировать в скидки за год. Отсутствие регулирования может привести к монополизации рынка маркетплейсами и вызвать рост цен на товары, считают авторы обращения.

3 июля правительство внесло законопроект о платформенной экономике на рассмотрение в Госдуму. Согласно документу, продавцов на маркетплейсах обяжут в том числе проходить проверку через госреестры, платформы должны будут обеспечивать прозрачность условий договоров с продавцами.