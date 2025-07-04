Медучреждениям крупных городов Кубани не хватает 1,5 тысячи специалистов

В Краснодарском крае, где в настоящее время заняты более 2,9 млн человек, сохраняется острый дефицит квалифицированных кадров, несмотря на положительную динамику занятости. Об этом сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам последнего года численность работающих увеличилась на 9 тыс. человек, однако проблема нехватки специалистов по-прежнему актуальна практически во всех секторах экономики, включая здравоохранение, образование, строительство, сельское хозяйство и розничную торговлю.

Наиболее выраженный кадровый дефицит фиксируется в медицинских учреждениях крупных городов — Краснодара, Сочи и Новороссийска. По оценкам региональных властей, совокупная потребность в медицинском персонале в этих населенных пунктах превышает 1,5 тыс. специалистов. Основной причиной называют опережающие темпы ввода новых объектов. Для частичного решения проблемы в 2025 году были дополнительно выделены 746 целевых бюджетных мест в медицинские вузы.

Аналогичная ситуация наблюдается в системе образования. На федеральном портале «Работа России» размещено около 5 тыс. вакансий для педагогов и воспитателей. В преддверии нового учебного года в регионе планируется открытие 12 школ, для которых также требуется персонал. Региональные власти заявляют о намерении усилить меры поддержки работников отрасли, включая рост оплаты труда.

Участники заседания трехсторонней комиссии отметили необходимость выстраивания системной работы по подготовке и удержанию кадров во всех ключевых отраслях экономики региона.

Вячеслав Рыжков