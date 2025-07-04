В Самарской области по-прежнему не пригодны для купания пляжи Тольятти и Новокуйбышевска

На четырех официальных пляжах Самарской области выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям. Это «Итальянский пляж» и «Волжский замок» на реке Волга в Тольятти и озерные пляжи «Сакулино-1» и «Сакулино-2» в Новокуйбышевске. Об этом сегодня сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах»,— заявили в ведомстве.

Органам местного самоуправления, а также организациям, эксплуатирующим пляжи, даны рекомендации о необходимости проинформировать население о неудовлетворительном качестве воды водоемов посредством установления аншлагов — черный шар или плакат «Купание запрещено».

Из списка непригодных для купания пляжей исключены присутствовавшие в нем на прошлой неделе пляж «Волна» в Тольятти и пляж озера Орловское в Новокуйбышевске.

Алексей Алексеев