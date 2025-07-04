В Ростове-на-Дону доля мигрантов среди водителей АТП не превышает 3%

Доля мигрантов среди водителей общественного транспорта в Ростове-на-Дону не превышает 3%, при этом город испытывает острый дефицит кадров — из необходимых 2,2 тыс. штатных единиц заполнены лишь 1,1 тыс. позиций. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По информации ведомства, кадровые службы предприятий на постоянной основе ведут работу по привлечению иностранной рабочей силы в транспортную сферу. Дефицит водительского состава в городе составляет 50,8% — потребность в специалистах достигает 1,1 тыс. человек.

«Перевозку пассажиров в городе на основании муниципальных контрактов осуществляют 12 компаний, включая 10 коммерческих и 2 муниципальных предприятия. Действующие муниципальные контракты заключены в августе 2023 года и действуют до 2027 года»,— поясняют в сообщении.

Заработная плата водителей зависит от многих факторов, включая график работы и премиальную систему, установленную на предприятии, пояснили в администрации.

Валентина Любашенко