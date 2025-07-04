В Самарской области прокуратура взыскивает компенсацию ребенку, получившему травмы в школе

В Большечерниговском районе прокуратура провела проверку по обращению жительницы села Пензино, чей сын получил травмы на занятиях школьной секции баскетбола. Об этом сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как следует из результатов проверки, мальчик упал на деревянный пол спортивного зала и получил колотые раны руки и бедра. Ребенку потребовалась медицинская помощь, так как деревянные занозы самостоятельно из-под кожи извлечь не получилось.

«Такие повреждения стали возможны ввиду того, что деревянное напольное покрытие имело дефекты, трещины и сколы»,— заявили в прокуратуре.

Районный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с ответственного за содержание школьного имущества МАУ «Образование» компенсации морального вреда ребенку. Иск находится на рассмотрении.

Алексей Алексеев