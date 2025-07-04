Налоговую отсрочку для жителей курского приграничья продлили до конца 2026 года

Правительство продлило отсрочку по уплате налогов для жителей приграничных территорий Курской области до 1 декабря 2026 года. Об этом сообщили в Telegram-канале кабмина.

Отсрочка действует на транспортный и земельный налоги, а также на налог на имущество физических лиц. Решение распространяется на налоги, подлежащие уплате в 2024 и 2025 годах.

По формулировке кабмина, отсрочка распространяется на тех граждан, чьим местом жительства на 2024 год являлась приграничная территория области или те районы региона, где был введен режим КТО и в отношении жителей было принято решение об отселении.